Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ağacı kökünden söken otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Amasya’dan Taşova istikametine giden 67 yaşındaki Fazlı Turan’ın kullandığı 05 HD 569 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan, aracıyla orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı halde çıkartılan Turan, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.