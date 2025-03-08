Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil boş araziye devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kıratlıoğlu Mahallesi Alansokak üzerinde meydana geldi. Ali Ö. (87) idaresindeki 50 EH 368 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili ile seyir halindeyken kaldırıma çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımı aşarak boş araziye devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.