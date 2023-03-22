Aydın’ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Beyköy Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AHK 303 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda bir başka kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, kazada ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.