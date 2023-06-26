Antalya’nın Manavgat ilçesinde araç solladığı sırada refüjde bulunan bariyerlere çarparak sol şeritten sağ şeride geçen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolun Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Sudenur Güney’in kullandığı 07 HOM 10 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje ve bariyerlere çarptıktan sonra olduğu yerde dönerek durabildi.

Kazanın çarpma anından sonrası güvenlik kamerasına yansırken, yol ortasında dönerek sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelen araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli olmaları olası bir facianın önüne geçti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sudenur Güney, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.