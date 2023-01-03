Kaza,D-755 kara yolu Söğütlü çeşme mevkiinde meydana geldi. Satılmış B.(63) idaresindeki 14 FB 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan Nursel B.(61), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediyeden "ölçü ve tartı" uyarısı

Belediyeden "ölçü ve tartı" uyarısı

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