Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yoldan çıkan otomobilin araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Hanlı mevki Sivas istikametinde meydana geldi. Kıbrıs’ta başçavuş olarak görev yapan M.A. (45) idaresindeki 06 CKJ 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan S.A. (45) ve T.M.A. (14) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.