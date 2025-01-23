Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yoldan çıktı ardından ağaca çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. idaresindeki 34 GY 5278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.