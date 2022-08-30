Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Karapürçek ilçesi Kızılbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kaza sebebiyle otomobil alev alırken sürücü ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

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