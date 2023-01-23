Erzincan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Erzincan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.F.M., idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptıktan sonra orta refüjde durabildi.
Kazada yaralanan sürücü F.F.M., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı 4 araçta maddi hasar oluşurken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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