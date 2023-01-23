Otomobilin çarptığı 4 araçta maddi hasar oluşurken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazada yaralanan sürücü F.F.M., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.F.M., idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptıktan sonra orta refüjde durabildi.

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