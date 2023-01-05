Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil içerisindeki sürücü ve eşi yaralandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil içerisindeki sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Nallıhan yolu Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan istikametinden gelen Mustafa Kemal Ç. idaresindeki 19 AJ 794 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumdan aşağı yuvarlanan araç içerisinde bulunan sürücü Mustafa Kemal Ç. ve eşi G.Ç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan çift, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza haberini alan Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.