Düzce’de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarındaki mermerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ?Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Kevser Nisa Ş. idaresindeki 81 ADC 241 plakalı motosiklet, Baydanlar kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarındaki mermerlere çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kevser Nida Ş. ve yolcu Melek Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.