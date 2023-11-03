Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin taziyeden dönenlerin arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı yakınlarının saldırdığı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bölgede taziyeden dönen bir grubun arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsüyle birlikte E.B. ile B.D. yaralanırken, yaralıların yakınları motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla sürücü bölgeden uzak bir noktaya alınırken, olay yerine aralarında çevik kuvvet timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Trafiğin bir süre kilitlendiği bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer 2 yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.