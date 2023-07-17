Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan motosiklet önünde seyreden araca çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, 10.40 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende istikametinden gelen E.S. (61) idaresindeki motosiklet önünde seyreden M .C . yönetimindeki 35 DE 2407 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.