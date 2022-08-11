Manisa’nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan kadının üstüne devrildi. kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ekmek yapan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan kadının üstüne devrildi. kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ekmek yapan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesi köy yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında sürücülüğünü İ.Ç.’nin (47) yaptığı 45 KT 452 plakalı sepetli motosiklet ile yokuş aşağı seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan Z.K. (45) isimli kadının kadının üstüne devrildi. Kazada, Z.K. ve motosiklet sürücüsü İ.Ç. yaralanırken her iki yaralı da ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.