Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Erinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa Deniz’in kullandığı 07 FSD 31 plakalı motosiklet, Kızılağaç Mahallesinde devrilerek sürüklendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.