Kaza, saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf B. idaresindeki 34 BHJ 572 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü kazayı çeşitli yerlerinden aldığı yaralarla atlattı. Yaralı Yusuf B., ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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