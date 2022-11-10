Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında İstiklal Mahallesi, Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde bulunan Manavlar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezi istikametine seyir halinde olan Seda K. idaresindeki 07 UT 476 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, parke zemin üzerine düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.