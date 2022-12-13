Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Enes Eyüp M., idaresindeki 02 ACJ 829 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Polisevi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Enes Eyüp M., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.