Konya’nın Hüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Spor İstanbul’dan çocukların keyifli vakit geçirdiği Doğa Kampı’na yoğun ilgi Spor İstanbul’dan çocukların keyifli vakit geçirdiği Doğa Kampı’na yoğun ilgi

Konya’nın Hüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hüyük-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 AVC 75 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.