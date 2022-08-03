Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Hüyük-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 AVC 75 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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