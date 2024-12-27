Bilecik’te yoldan çıkan minibüsün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakırpınar mahallesinden Bilecik şehir merkezine gelen Murat M., idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde sürücü Murat M. ile 4 yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.