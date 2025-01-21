Isparta’da kontrolden çıkan lüks otomobil ağaca çarpıp ters döndü. Sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi 206. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’nin kullandığı 16 E 6070 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak ters döndü. Kazada sürücü M.Ç. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.Ç.’yi ayakta tedavi etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.