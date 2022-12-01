Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin Bağrıaçık Mahallesi yakınında meydana geldi. Sis ve aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 65 HD 729 plakalı kamyonete arkasından gelen ve plakası bilinmeyen N.D. yönetiminde otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü N.D. Özalp Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Van’ın Özalp ilçesinde sis ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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