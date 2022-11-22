Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yararlandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yararlandı.

Kaza, Karabük - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Ömer D., yönetimindeki 78 AAP 132 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte bulunan Hakkı G., Kezban D. ve Zülbiye D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.