Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki Demirkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli istikametinden Yüksekova’ya doğru gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 EZ 969 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ve beraberindeki 2 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.