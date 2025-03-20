Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Karapınar Ereğli yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 34 N 8577 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Y.Ç. ve yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA