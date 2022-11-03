Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Merinos Kavşağı yakınlarında Eyüp Yılmaz idaresindeki 02 DA 442 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Deprem uzmanları Adıyaman’da gözlem istasyonu için yer baktı

Deprem uzmanları Adıyaman’da gözlem istasyonu için yer baktı

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