Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon tarlaya devrildi.

Olay, Muratlı’nın Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kırkkepenekli Mahallesi’ne doğru ilerleyen Volkan K. idaresindeki 59 AJJ 556 plakalı kamyon, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, aracın dorsesinde yüklü olan suntalar ise bir başka kamyona taşındı.

Tarlaya uçan kamyonu kurtarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Araç trafiği tek şeritten güvenli olarak sağlandı.