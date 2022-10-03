Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 DDA 346 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girdi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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