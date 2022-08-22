Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan 54 BA 231 işçi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 5 işçi yola savrularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılar, ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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