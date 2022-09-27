Sivas’ta kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir büfeye girdi, ardından önüne kattığı 4 otomobili sürükledi.

Feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolcuğuna uğurlandı Feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolcuğuna uğurlandı

Sivas’ta kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir büfeye girdi, ardından önüne kattığı 4 otomobili sürükledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hikmetışık Caddesi’nde meydana geldi. Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı, ardından 4 aracı önüne katıp sürükledi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.