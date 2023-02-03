Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Dargeçit istikametinden Midyat’a seyir halinde olan D.A. idaresindeki 21 FN 639 plakalı Fiat marka Doblo model hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan D.A.,M.E.A. ve E.A., yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.