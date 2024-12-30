Nevşehir’de kontrolden çıkan hafi ticari araç, orta refüjde bulunan kanala çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı balonlu kavşak yakınlarında meydana geldi. 50 ADT 769 plakalı Volkswagen marka hafi ticari araç seyir halindeyken, sürücüsü Asım D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan sulama kanalın duvarına çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyü çevredeki vatandaşlar araç içinden çıkarttı. Yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.