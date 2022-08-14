Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip, sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip, sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaza, 18.00 sıralarında Konya-Adana karayolunun 18. kilometresi Şatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Konya istikametine giden Yaşar Cem Üstündağ idaresindeki 35 ANF 55 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarına daha sonra sulama kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanala uçan cipte bulunan sürücü Yaşar Cem Üstündağ, Serpil Y., sürücünün eşi Gizem S., sürücünün oğlu 3 yaşındaki U.E.Ü’yü uzun çalışmaların ardından sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Yaşar Cem Üstündağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.