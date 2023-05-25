Kırıkkale’de şarampole devrilen çekicinin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 42 AIT 020 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan sürücü M.A.T. ile yanında yolcu olarak bulunan M.E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.