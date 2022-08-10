İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 12.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Venk sokak içerisinde seyir halinde olan G.Y. yönetimindeki gaz beton yüklü 35 AU 1712 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan betonlar yola savrulurken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

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