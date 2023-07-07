Gaziantep’te bir apartmanda kontrolden çıkan asansör, içindekilerle beraber üçüncü kattan hızlı şekilde zemin kata düştü. Olay sonrası asansör içerisinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmandaki asansör bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan asansör, içerisinde bulunan 5 kişi ile birlikte hızlı bir 3. kattan zemin kata düştü.

Asansörde bulunan 5 kişi hafif yaralandı

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sırasında asansörde bulunan ve hafif yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.