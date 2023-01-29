Kaza, Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Veysel Feyüç’ün kullandığı 07 BEM 634 plakalı cip, Hastane Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacın kökünden söküldüğü kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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