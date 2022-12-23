Edinilen bilgiye göre, İpsala yönünden Keşan istikametine seyir halinde olan 22 ACM 931 plakalı araç sürücüsü M.A. yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç, yolun sağ tarafından yol dışına çıktı.

Edirne’de yoğun sis etkili oluyor

Edirne’de yoğun sis etkili oluyor

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