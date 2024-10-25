Aydın’ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan bir araç, önce bariyerlere çarptı ardından yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Söke ilçesi Fevzipaşa Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 48 BD 488 plakalı araç, iddiaya göre virajda bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak yan yatan araç yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü H.A. ve yanındaki kızına ilk müdahalelerini yaptı. Kazayı hafif bir şekilde atlatan 2 kişi sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Araçtaki 2 kişinin de emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazada herhangi bir yaralanmanın olmaması teselli kaynağı olurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.