Denizli’nin Buldan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan panelvan araç, yolun sağında bulunan üzüm bağlarına uçtu. Maddi hasar oluşan aracın sürücüsü, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Denizli-Manisa karayolu Tosunlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İ.A idaresindeki 42 BKT 47 plakalı panelvan araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hemen yolun sağında bulunan üzüm bağlarına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü konumundaki İ.A.’nın ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.