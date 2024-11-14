Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Söğüt-Eskişehir karayolunda Murat A., idaresindeki 35 CVS 19 plakalı hafif ticari araç Çobanpınarı mevkiinde virajı alamayarak, 20 metrelik şarampole uçtu. Yaşanan trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Rabia A., (45) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.