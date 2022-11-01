Yaralı sürücünün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 07.10 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Enes K . idaresindeki 44 BS 775 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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