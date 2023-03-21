Karabük’ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan araç kontrolden çıkıp park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Kazada uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken park halindeki araçta bulunan kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Barış Mahallesi Adnan Menders Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminal önünde meydana geldi.

M.E. idaresindeki 78 SH 333 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak havalandıktan sonra terminal önünde kayınpederini almak için park halinde bekleyen N.C.T. idaresindeki 78 BB 550 plakalı otomobilin üzerine uçtu. Otomobilinde oturduğu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü N.C.T kazada yara almazken, çarpma sonrası devrilen 78 SH 333 plakalı araçta bulunan sürücü Mirze E. ve yolcular Mertcan B. ile Baran Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.