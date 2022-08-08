Olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kars’tan İstanbul yönüne giden Çetin Deveci yönetimindeki 34 YR 9825 plakalı hafif ticari araç, Amasya’nın Suluova ilçesi Yolpınar kavşağı civarında kontrolden çıktı. Meyve ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsünün yanı sıra Ahmet Sönmez, Nurhan Deveci, Cengizhan Dadaş ve Can Deveci yaralandı.

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