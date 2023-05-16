Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde Yeşilyurt istikametine seyir halinde olan U.A. idaresindeki 06 JG 889 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 06 BF 2182 plakalı Ford marka kamyonete ok gibi saplandı.

Kazada yaralanan U.A. ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün her şeyin bir anda olduğunu belirttiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.