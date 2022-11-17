Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Taşocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan F.Ş. (21) yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.