Karayolları Müdürlüğü ekipleri hasar gören refüjü onarırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de buzlanma ve dondurucu soğuk etkili oldu

Edirne’de buzlanma ve dondurucu soğuk etkili oldu

Kazanın ardından araç sürücüsü, ön yolcu kapısından yara almadan çıkarken; kazanın haber verilmesiyle bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beğendik Kavşağı’nda sağa manevra yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Yolda takla atan araç, daha sonra refüje çaptı ve ters döndü.

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