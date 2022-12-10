Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öğretmenler yıl sonu tiyatro oyunu için toplandı

Öğretmenler yıl sonu tiyatro oyunu için toplandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik-İnegöl karayolu üzerinde seyir halindeki 44 HN 388 plakalı otomobil sürücüsü Tarık K. (43) Dereşemsettin Köyünü geçince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolun sağ tarafına devrildi. Kazada sürücü Tarık K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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