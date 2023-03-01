Tekirdağ’da tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ’da tütün ve makaron operasyonu

Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Sibel A.(40) yönetimindeki 16 KBA 01 plakalı hafif ticari araç Şimşek sokağa dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Bedre Deresine düştü. Takla atarak yan duran araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Şans eseri sürücü kaza da yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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