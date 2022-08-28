Kaza sonrası araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kepçe yardımıyla savrulan bariyerler yerine yerleştirildi.

Otomobil viraja geldiğinde yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hüseyin D. ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Karaelmas Köprülü Kavşakta meydana geldi. Hüseyin D. idaresindeki E-DH-6767 plakalı Opel marka otomobil tünel çıkışında kontrolden çıktı.

Zonguldak’ta yabancı plakalı bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

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